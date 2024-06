ExpoSuper: O sucesso da maior feira de negócios em SC

ND Mais |Do R7

Mais de 14 mil pessoas participaram do segundo dia da 35ª edição da ExpoSuper, nesta quarta-feira (19), no Expocentro, em Balneário Camboriú. Somadas às mais de 7 mil do primeiro dia, na terça-feira (18), o evento se consolida como a maior feira de negócios do Estado.

