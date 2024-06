Impunidade e sujeira: o cenário preocupante no Parque da Luz É crescente a preocupação com a segurança no Parque da Luz, nos altos da rua Felipe Schmidt, região central, muito próximo à centenária...

ND Mais|Do R7 17/06/2024 - 19h43 (Atualizado em 17/06/2024 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share