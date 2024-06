Reconheça os craques do futsal do Colégio Catarinense em 1971 O leitor Ricardo Machado, ex-preparador físico do Figueirense, Avaí e Seleção De Honduras, envia para a coluna esta foto de 1971...

ND Mais|Do R7 20/06/2024 - 20h13 (Atualizado em 20/06/2024 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share