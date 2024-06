ND Mais |Do R7

Cerca de 34 mil unidades habitacionais catarinenses já foram regularizadas pelos cartórios de registro de imóveis do Estado por meio da Reurb – Regularização Fundiária Urbana. Com esse índice, Santa Catarina lidera regularizações fundiárias no Brasil.

