SC lidera indicações ao selo Bandeira Azul 2024/2025

Das 49 candidaturas brasileiras aprovadas ao selo internacional Bandeira Azul 2024/2025, 22 são de Santa Catarina. O Estado lidera as indicações com 17 praias e 5 marinas. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (17) após avaliação feita pelo Júri Nacional do projeto, na última quinta (13).

