Terremoto no Peru: abalo de magnitude 6,3 atinge o litoral sul do país Neste domingo (16), um terremoto no Peru de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu o litoral sul do país. O tremor, ocorrido a uma...

ND Mais|Do R7 17/06/2024 - 12h53 (Atualizado em 17/06/2024 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share