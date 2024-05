Nível do Guaíba volta a atingir a marca de 5m nesta segunda-feira (13)

Alto contraste

Nível do Guaíba chegou a 4,57 metros no último sábado (11) (Miguel Noronha/Estadão Conteúdo)

O nível do Guaíba voltou a bater os 5 metros, nesta segunda-feira (13). De acordo com a medição SEMA-RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul), às 15h15, o lago chegou a 5,01 metros. Nas últimas 10 horas, o nível subiu mais de 30 centímetros.

Essa marca havia sido registrada na quinta-feira, dia 9 de maior. Desde o início da tragédia no RS , o lago, localizado em Porto Alegre, chegou ao pico histórico com 5,33m acima do nível de transbordamento, no dia 6 de maio.

As águas chegaram a baixar e, no último sábado, atingiram 4,57m. No entanto, as fortes chuvas, acompanhadas de muito vento, que caíram no fim de semana fizeram com que o ritmo de subida voltasse a crescer rapidamente.

A Defesa Civil informou que a Sala de Situação projeta expectativa de elevação de aproximadamente 5,50 a 5,60 metros para os próximos dias.

Já o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) informou em nota desta segunda-feira que a nova marca histórica deve ser de 5,40 e deve acontecer entre hoje e amanhã. Segue trecho do comunicado da UFRGS.

“Todos os cenários de previsão reafirmam cheia duradoura e confirmam o repique da cheia com nova elevação de níveis para acima de 5 m. O valor do nível máximo a ser atingido entre segunda e terça-feira será resultado da chuva ocorrida até no final de semana na bacia e depende da atuação do vento sul forte, podendo alcançar em torno de 5,4 m.”

