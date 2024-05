Número de mortos pelas chuvas no RS chega a 147

Alto contraste

A+

A-

Situação na região metropolitana de Porto Alegre ainda é de alerta (WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.05.2024)

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril já deixaram 147 pessoas mortas, informa o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta segunda-feira (13). O levantamento mostra ainda que há 806 feridos, e 127 continuam desaparecidos.

O número de pessoas que tiveram que deixar suas casas passa de 600 mil, com cidades inteiras embaixo d’água há dez dias.

As chuvas do fim de semana fizeram com que o lago Guaíba voltasse encher nas últimas horas. A medição mais recente da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, das 8h, mostrou que o nível estava em 4,80 m — a cota de inundação é de 3 m.

Mais de 76 mil pessoas e 10,8 mil animais foram retirados de áreas tomadas pela água e de risco. Os trabalhos continuam, com ajuda de militares de outros estados e voluntários, por meio de barcos, helicópteros e motos aquáticas.

A chuva deve dar uma trégua no começo desta semana, segundo a MetSul, mas há previsão de queda das temperaturas, o que é um problema, já que há mais de 80 mil cidadãos em abrigos.