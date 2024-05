Nível do lago Guaíba pode estar abaixo do indicado na medição oficial; entenda Empresa de meteorologia gaúcha verificou que altura da água estaria próxima de 3 m — dados mostravam 3,84 m às 9h

Água começou a baixar em Porto Alegre no início desta semana (EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.05.2024)

As medições diárias do nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, têm sido observadas com apreensão desde o início das inundações no Rio Grande do Sul. Entretanto, uma verificação feita por funcionários da empresa de meteorologia MetSul põe em xeque os dados oficiais.

Em uma publicação no X, nesta quinta-feira (23), a MetSul aponta possíveis inconsistências na leitura da régua eletrônica instalada emergencialmente no Gasômetro. Isso porque, na segunda-feira (20), quando foram abertas as comportas — o nível estava em 4,20 m, a “água saía e não entrava pelo muro, mesmo com cota mais de 1 m acima do nível de inundação”, diz a empresa.

A medição oficial da Sema/RS (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul) e do SGB (Serviço Geológico do Brasil) mostrava o Guaíba em 3,84 m às 9h.

A MetSul pondera que o nível do piso do cais Mauá é de 3 m, sendo que a água estava próxima a esse patamar na manhã desta quinta-feira.

“Pelas imagens, é evidente que o nível não está perto de 4 m, como indicado pela régua eletrônica nesta manhã, e está pouco acima da cota de transbordamento de 3 m.”

Mas o que explicaria, então, o fato de algumas áreas de Porto Alegre ainda estarem debaixo d’água? Segundo a empresa, isso se deve às falhas no sistema de bombeamento do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) enviou ao Rio Grande do Sul bombas de alta capacidade para auxiliar na retirada de água de zonas alagadas.

A capital gaúcha e a região metropolitana, todavia, estão em alerta nesta quinta-feira devido às chuvas e ao vento soprando de sul.

