PF prende grupo que fraudava empréstimos e deu prejuízo de R$ 1 milhão em banco público Criminosos abriram 19 contas em agências da Caixa na Bahia e no DF e contrataram empréstimos com dados falsos

PF apreendeu cartões das contas que foram abertas pelos criminosos (Divulgação/Polícia Federal - 28.5.202)

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira (28) dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão em Feira de Santana (BA) contra um grupo que usou documentos falsos para abrir 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal e contratar ao menos R$ 1 milhão em empréstimos.

Para chegar até o grupo, a PF monitorou o destino dado ao dinheiro que entrava nessas contas. Com os recursos do golpe, foram identificadas compras de produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de material de construção.

Segundo os investigadores, os integrantes do grupo adulteravam dados da parte da frente de carteiras de identidade, inserindo a fotografia e impressão digital dos membros da organização. No verso do documento, eles mantinham os dados verdadeiros dos documentos de identificação de outras pessoas.

Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato. As penas para esses delitos, somadas, podem chegar a até oito anos de prisão.