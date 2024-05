Rio Grande do Sul terá frio, chuva e ventos fortes neste fim de semana

Alto contraste

Voltou a chover no Rio Grande do Sul nesta semana (Igor Evangelista/Ministério da Saúde - 23.05.2023)

A previsão do tempo para este fim de semana no Rio Grande do Sul é de frio, chuvas e ventos fortes. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nessa sexta-feira (24) alerta amarelo, grau de “perigo potencial”, para baixas temperaturas em boa parte do país. Segundo a notificação, a queda deve ser entre 3°C e 5°C e afetar todo o estado gaúcho, especialmente a região oeste.

Além disso, a Defesa Civil estadual divulgou um aviso sobre ventos fortes na porção leste do estado. A previsão é de rajadas que podem variar de 60 km/h a 80 km/h. O principal risco é de queda de árvores, com orientações para que a população se mantenha em locais seguros e fechados, além de evitar estacionar veículos em ruas arborizadas.

Ainda segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os rios Caí e Cadeia — que fazem parte da bacia hidrográfica do Guaíba — apresentam “níveis elevados e risco de inundação”. O aviso é para que a população fique atenta aos sinais de elevação e procure um local seguro, caso more em locais com histórico de alagamento frequente. Em caso de emergência, há a opção de ligar para o socorro através dos números 190 ou 193.

Região enfrenta nova instabilidade

A região Sul enfrenta uma nova onda de instabilidade desde o início desta semana, com chuvas e rajadas de vento. Com isso, o nível do Guaíba voltou a subir, após ficar em menos de quatro metros pela primeira vez em 20 dias. Segundo o sistema de monitoramento da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), o Guaíba estava em 4,29 metros às 17h dessa sexta-feira (24).

O número é bem próximo da cheia histórica de 1941: 4,76 metros. A chamada “cota de inundação”, margem máxima considerada segura pelas autoridades, é de 3 metros. A última vez que o Guaíba esteve abaixo deste limite foi há 22 dias, em 2 de maio.

Outros estados também afetados pelo frio

Além do RS, outros 11 estados fazem parte da região de alerta para declínio de temperatura emitido pelo Inmet. Acre, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e Rio de Janeiro estão quase totalmente inclusos entre as áreas afetadas. Além disso, parte do Amazonas, do Espírito Santo, de Mato Grosso e de Goiás também devem ver os termômetros em baixa neste fim de semana.