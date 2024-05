Suspeita de bomba assusta moradores de Porto Alegre nesta sexta-feira

Alto contraste

Bairro é conhecido por abrigar comunidade judaica (Rodger Timm/Rodger Timm/Prefeitura Municipal de Porto Alegre - 04/06/2023)

Uma mala deixada em frente à Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) assustou moradores de Porto Alegre no fim da tarde desta sexta-feira (24). Como o objeto não foi identificado ou reclamado por ninguém, o Corpo de Bombeiros e o Bope (Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar) foram acionados para uma ocorrência de suspeita de bomba. Todo o processo de investigação durou cerca de uma hora e meia.

O objeto havia sido deixado na rua General João Telles, no bairro Bom Fim, próximo ao centro histórico da capital gaúcha. A Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul fica em uma propriedade vizinha à ocorrência. O entorno do local chegou a ser bloqueado durante a inspeção. Moradores e comerciantes foram orientados a sair das proximidades para evitar acidentes.

Pelas redes sociais, pessoas comentaram o incidente e se disseram assustados. Apesar da movimentação, não houve explosão e o Bope descartou a ameaça de bomba. O dono da mala não havia sido identificado até o fechamento desta reportagem.

A região, de relevo elevado, não está entre os locais inundados recentemente.