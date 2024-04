Descubra a previsão do tempo para o feriado prolongado

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

Com o feriado prolongado de Páscoa se aproximando, os brasileiros desejam saber qual será o clima nos dias de folga para poderem se programar. Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Climatempo, o feriadão será de chuva em grande parte do país. Na região Sul, sexta-feira (29) será de muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva com raios, com volumes de moderado a forte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Feriado prolongado será de chuva ou sol? Não viaje sem saber a previsão

• Economize na viagem! 3 fintechs ofertam ótimos programas de milhas aéreas

• Azeite registra aumento superior a 50% em 12 meses; por que está tão caro?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.