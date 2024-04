Descubra as condições para sacar o FGTS quando quiser

Alto contraste

A+

A-

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade de retirada dos valores do FGTS crida pelo Governo Federal em 2019. Com ele, os trabalhadores brasileiros podem retirar uma parcela dos valores de suas contas do FGTS anualmente, utilizando o dinheiro sacado da forma que preferirem. No entanto, ao aderir à modalidade, os trabalhadores perdem o direito ao seguro-desemprego caso sejam demitidos sem justa-causa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Pente-fino Bolsa Família: 17 milhões de cadastros estão na mira da IA; veja quais

Publicidade

• Salário de até R$ 12.000! Concurso Embrapa 2024 terá 1.061 vagas após 15 anos

• 2 ingredientes: misturinha poderosa limpa o rejunte do banheiro sem química

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.