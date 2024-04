Descubra como investir apenas R$ 1 no Nubank

Um dos pontos que mais atraem consumidores ao Nubank é a diversa área de investimentos dentro da fintech. Para atrair cada vez mais clientes, a fintech decidiu democratizar o acesso aos investimentos. Com a mudança, é possível investir em fundos de investimento a partir de R$ 1. O investimento poderá ser realizado dentro da própria plataforma do Nubank, permitindo que até mesmo quem não possua experiência no assunto possa começar a construir rendimentos futuros.

