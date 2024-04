Descubra como reacender a paixão em seu relacionamento Apaixonar-se uma vez é mágico, mas apaixonar-se novamente pela mesma pessoa é um milagre do cotidiano. No dia a dia, entre a loucura...

Alto contraste

A+

A-

Licença casamento existe? Sim! Trabalhador pode tirar até 3 dias de folga

Apaixonar-se uma vez é mágico, mas apaixonar-se novamente pela mesma pessoa é um milagre do cotidiano. No dia a dia, entre a loucura das agendas lotadas e as responsabilidades sem fim, o brilho da paixão pode começar a parecer mais fraco, fazendo com que alguns casais se perguntem como podem reacender a chama que uma vez os uniu. Felizmente, não é preciso uma fórmula secreta ou um gesto grandioso para fazer a diferença.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Continua após a publicidade

Leia mais em Edital Concursos Brasil



• Caixa estuda mudança em operações da Loteria e funcionários reclamam

• Querendo emagrecer? Suco de chuchu com limão pode transformar sua vida

• “Falsa Mensagem”: 3 dicas para fugir do golpe do SMS e WhatsApp



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.