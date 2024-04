Febrabran alerta: cuidado ao imprimir boletos!

Alto contraste

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) emitiu um alerta recomendando que os consumidores brasileiros não imprimam os boletos para realizar o pagamento. Segundo a instituição, pagar as contas por meio do Pix Copia e Cola no aplicativo do banco, evita que os criminosos consigam aplicar golpes. A dica da Febraban foi divulgada após quadrilhas utilizarem vírus para adulterar dados na hora da impressão, como valor e conta que o dinheiro será depositado.

