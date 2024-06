Bahia Farm Show registra recorde de público, com 111.377 visitantes

Alto contraste

São Paulo, 17 - Encerrada na noite de sábado, 15, em Luís Eduardo Magalhães (BA), a 18ª edição da Bahia Farm Show atingiu um novo recorde de público. Segundo os organizadores, a feira de tecnologia agrícola teve um público visitante de 111.377 pessoas, ultrapassando as 100.262 no ano passado. Quanto à comercialização, as expectativas são bastante animadoras, mas os resultados somente serão fechados e divulgados nesta segunda-feira, 17. O presidente da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, explicou em nota que esta edição demonstra a consolidação do evento, considerado a maior feira agrícola de negócios do Norte e Nordeste do Brasil. "Foi bonito ver a movimentação nestes cinco dias. Grupos de produtores, famílias, amigos e de estudantes conhecendo as novidades em tecnologia e contentes em estar na feira. É muito bom ver todos fechando os seus negócios e os expositores entusiasmados com a comercialização, demonstrando as tecnologias e trocando informações com os clientes. Estamos confiantes nos bons resultados também nos negócios ", afirmou. A próxima edição da Bahia Farm Show tem data marcada e vai ocorrer entre 9 e 14 de junho de 2025. A feira agrícola terá um dia a mais, destinado especificamente para a abertura oficial na segunda-feira, que terá a presença de representantes do poder público, expositores, patrocinadores, produtores, representantes do setor agrícola e público em geral.