Berkshire Hathaway reduz participação na BYD na bolsa de Hong Kong

A Berkshire Hathaway vendeu 1,3 milhão de ações listadas em Hong Kong da fabricante de veículos elétricos BYD por HK$ 310,5 milhões (US$ 39,8 milhões), mostrou um documento da bolsa de valores local nesta segunda-feira, 17. A venda, ocorrida em 11 de junho, reduziu as participações da companhia comandada por Warren Buffet em ações emitidas pela BYD de 7,02% para 6,90%, mostrou a publicação. Na sessão, as ações da BYD avançaram 1,74% em Hong Kong.