Governo apresenta novo cronograma do ‘Enem dos Concursos’ nesta quinta-feira Inicialmente, as provas seriam aplicadas em 5 de maio, mas foram adiadas para 18 de agosto por conta das chuvas no RS

Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/07/2024 - 07h10 (Atualizado em 04/07/2024 - 07h12 ) twitter

