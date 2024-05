Haddad diz que medidas de crédito para famílias atingidas por chuvas no RS serão amplas

Alto contraste

Haddad afirmou que detalhes da medida serão discutidas com Lula nesta quarta (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (8) que a linha de crédito especial para as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul será ampla. Apesar de não detalhar o projeto de ajuda à população gaúcha, ele disse que o governo está trabalhando em “várias frentes” e que já conversou com o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, sobre o tema.

“Temos que fazer uma medida ampla para depois fazer uma avaliação concreta sobre o que vai precisar. As imagens deixam claro que muitas vezes nós estamos falando da reconstrução de uma vida toda que se perdeu. Então, temos que ter muito cuidado, acompanhamento, transparência. Já falei com o presidente Bruno Dantas sobre isso, para as coisas serem bem encaminhadas, mas a tragédia exige uma providência mais abrangente. Por isso, estamos trabalhando em várias frentes”, afirmou.

Segundo Haddad, os detalhes da medida serão discutidas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta quarta-feira.

Dívida federal do Rio Grande do Sul

A proposta sobre a suspensão da cobrança da parcela mensal da dívida do Rio Grande do Sul com a União foi finalizada pela Fazenda e encaminhada ao Ministério da Casa Civil. Agora, falta a resposta final de Lula.

A princípio, a suspensão da dívida deve ser aplicada até o fim da calamidade decretada no estado, em 31 de dezembro de 2024. Nos cálculos do governo gaúcho, a cobrança representa cerca de R$ 3,5 bilhões.

“A questão da dívida: a Fazenda encaminhou ontem à Casa Civil e será submetida hoje ao presidente, possivelmente anunciada por ele entre hoje e amanhã. A não ser que haja um detalhe para resolver”, disse Haddad, acrescentando que a medida será inclusa no debate sobre os demais estados que também devem à União.

“Obviamente, isso se inserirá numa negociação que envolve estados que não estão afetados pela calamidade climática, mas que já estavam discutindo com a Fazenda a ideia de troca de juros por educação. Uma ideia que está sendo debatida no país e que reduz a taxa de juros no contrato substancialmente, e, em contrapartida, você aumenta o tempo de permanência dos jovens na escola. É ampliar o atendimento em tempo integral nas escolas”, completou.

Haddad demonstrou, mais uma vez, solidariedade ao povo gaúcho. “Todos nós voltamos com o sentimento de que cada um de nós tem que trabalhar o máximo possível para atenuar os efeitos da catástrofe”, destacou.

Segundo as atualizações do boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado às 12h desta quarta, o número de mortos por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul é de 100. Além disso, são 128 desaparecidos, 163.720 desalojados e 66.761 pessoas em abrigos. A estimativa é que as enchentes já tenham afetado 1.456.820 moradores de 417 cidades.