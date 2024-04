Interesse por Imposto de Renda 2024 dispara no Google nesta sexta-feira (15) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Imposto de Renda 2024 é um dos assuntos mais buscados no Google hoje (Reprodução/Receita Federal - 12.3.2024)

O Imposto de Renda 2024 é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (15), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado às 9h da manhã de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Imposto de Renda 2024” são: Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com aumento repentino estão: "declaração preenchida 2024", "declaração imposto de renda pré preenchido" e "como declarar ações no imposto de renda 2024". Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

Sobre o Imposto de Renda 2024

O envio da declaração anual do Imposto de Renda 2024, referente ao ano-base 2023, começou nesta sexta-feira (15). O contribuinte terá 78 dias para acertar as contas com o Leão, até 31 de maio. A Receita Federal espera receber neste ano 43 milhões de documentos.