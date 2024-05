No último dia do prazo, 2,5 milhões ainda não entregaram declaração do IR 2024 Receita espera receber 43 milhões de declarações dos contribuintes; prazo termina às 23h59 desta sexta-feira

