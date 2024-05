Receita prorroga em três meses prazo de declaração do IR 2024 para 336 municípios do RS Pagamento de impostos federais com vencimento em abril, maio e junho foram adiados para julho, agosto e setembro, respectivamente

Receita prorroga declaração do IR em parte do RS (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A declaração do Imposto de Renda 2024 foi prorrogada de 31 de maio para 31 de agosto para contribuintes de 336 municípios do Rio Grande do Sul , devido às enchentes que afetam o estado . A mudança, publicada numa edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira (6), também estende os prazos para pagamento de impostos federais e obrigações acessórias. Os tributos com vencimento em abril, maio e junho foram adiados para julho, agosto e setembro, respectivamente.

A Receita Federal também suspendeu os prazos para processos administrativos relacionados a esses contribuintes até 31 de maio.

Simples Nacional

Também nesta segunda (6), o Comitê Gestor do Simples Nacional publicou uma portaria que prorroga os prazos para o pagamento de apuração referente a abril e maio dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, incluindo os recolhidos pelo microempreendedor individual em DAS-MEI, em 336 municípios atingidos pelas enchentes ( confira aqui a relação ).

De acordo com a Receita Federal, a prorrogação terá validade para os seguintes períodos de apuração:

• Período de apuração: 04/2024

• Vencimento original: 20/05/2024

• Vencimento prorrogado: 20/06/2024





• Período de apuração: 05/2024

• Vencimento original: 20/06/2024

• Vencimento prorrogado: 22/07/2024

“A prorrogação do prazo não implica direito à restituição ou compensação de quantias eventualmente já recolhidas”, informa a Receita.