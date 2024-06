Receita recebe 42,4 milhões de declarações de IRPF; prazo para entrega terminou ontem

Alto contraste

Prazo para entrega do Imposto de Renda terminou na noite desta sexta (31) (ALOISIO MAURICIO/Estadão Conteúdo - 23.05.2024)

A Receita Federal recebeu 42.421.153 declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) até às 23h59 de sexta-feira (31), quando terminou o prazo para o envio dos dados. Na comparação com o total entregue em 2023, houve aumento de 2,9% no total de declarações entregues.

Em nota, o supervisor nacional do programa do IRPF, auditor-fiscal José Carlos Fonseca, disse que não houve “nenhum problema tecnológico” nem sobrecarga do sistema da Receita que recebe as declarações. “Foi um dos anos que temos somente que nos orgulhar, isso mostra a estabilidade de todo o processo que construímos até agora”.

A Receita afirmou que o porcentual de contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida em 2024 aumentou para 41,0%, de 23,9% em 2023. Neste ano, o recurso — que reduzir as chances de erros na declaração — estava disponível para 75% dos declarantes.

As declarações enviadas após o prazo legal estão sujeitas a multa por atraso na entrega. Os moradores de municípios do Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública poderão entregar a declaração até 30 de agosto.

DOAÇÕES

A Receita Federal informou também que os contribuintes fizeram 237.081 doações do valor devido do IRPF para projetos sociais, totalizando R$ 330,43 milhões. A maior parte dos recursos (59%) foi destinada a Crianças e Adolescentes, e 41,0% foram para pessoas idosas.