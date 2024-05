Tira-dúvidas IR 2024: o prazo até 31 de agosto para enviar a declaração vale para todo o RS?

Alto contraste

A+

A-

Receita ampliou o prazo de municípios atingidos (Divulgação/Marinha do Brasil)

A série de reportagem do R7 que ajuda o contribuinte a prestar contas com o Leão entrou em contato com a Receita Federal para saber como fica a situação da declaração do Imposto de Renda 2024 para os moradores de cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. De acordo com órgão, as vítimas vão ganhar um prazo de extensão. Porém, o contribuinte precisa ficar atento ao calendário. Caso você tenha uma sugestão, pode entrar em contato pelas redes sociais do R7 ou da RECORD.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Galeria tira-dúvidas IR 2024

A medida publicada permite que as vítimas das enchentes entreguem suas declarações até 31 de agosto, mas contribuintes que não residem nas cidades inundadas continuam com o prazo de 31 de maio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sou do Rio Grande do Sul, o prazo de entrega da declaração continua o mesmo?

“Diante do aumento das mortes e da previsão de mais chuvas fortes no Rio Grande do Sul, a Receita Federal estendeu o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda por três meses para os residentes dos municípios atingidos. A medida permite que as vítimas das enchentes entreguem suas declarações até 31 de agosto. Além disso, foram adiados os prazos para pagamentos e parcelamentos de tributos federais tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Processos administrativos envolvendo esses contribuintes também foram suspensos até o final deste mês. Este benefício é exclusivo para moradores das áreas afetadas pelas chuvas.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Multa por atraso

No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas.