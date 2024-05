Tira-dúvidas IR 2024: o que devo fazer se encontrar erros no comprovante de rendimentos? No caso de erros ou não entrega, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da Receita

Prazo termina no dia 31 de maio (Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

Uma série do R7 ajuda a esclarecer as principais dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2024. O prazo termina no dia 31 de maio e mais de 21 milhões de contribuintes já enviaram a documentação. Um dos registros mais importantes para prestar contas ao Leão é o comprovante de rendimentos, que deve ser disponibilizado pela empresa ou fonte pagadora. Porém, o que o contribuinte deve fazer quando o documento apresenta erros ou não foi entregue. Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Segundo a Receita Federal, é permitida a disponibilização, por meio da Internet, do comprovante para a pessoa física que possua endereço eletrônico e, nesse caso, fica dispensado o fornecimento da via impressa

O que devo fazer se encontrar erros no comprovante de rendimentos?

“A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente àquele a que se referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de 2023, conforme modelo oficial.

No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.

Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido corretamente.

Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas alegações, a critério da autoridade lançadora.

É permitida a disponibilização, por meio da Internet, do comprovante para a pessoa física que possua endereço eletrônico e, nesse caso, fica dispensado o fornecimento da via impressa.”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina no final deste mês e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.