Tira-dúvidas IR 2024: posso receber a restituição por Pix?

Contribuinte pode receber restituição via Pix (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Segundo dados da Receita Federal, cerca de 43 milhões de pessoas devem enviar a documentação do Imposto de Renda neste ano, que conta com novidades e tem como prazo final 31 de maio. O R7 reuniu, em uma série de reportagens, as principais dúvidas sobre a declaração. O público pode sugerir assuntos pelas redes sociais do R7 ou da RECORD.

Um dos questionamentos recebido foi se o contribuinte pode receber a restituição via Pix. Segundo a Receita, a ferramenta está disponível desde que a chave Pix seja o CPF do titular da declaração.

Posso receber a restituição por Pix?

“Sim, desde que a chave Pix seja o CPF do titular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento de restituição do imposto de renda.

Não existe prioridade de restituição pela forma de crédito, ou seja, o valor será creditado na mesma data independente da opção de recebimento: em conta corrente, pagamento, poupança ou Pix.

Se a chave Pix (CPF do titular da declaração) não estiver cadastrada (associada a uma conta válida), o valor não será creditado e o contribuinte terá que reagendar o crédito da restituição com a Central de Atendimento do Banco do Brasil (4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para demais locais), informando uma conta válida.”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram de pagar multas.