Tira-dúvidas IR 2024: vale a pena usar a declaração pré-preenchida?

Prazo para entrega termina em 31 de maio

A partir desta sexta-feira (15), o contribuinte já pode enviar a declaração do Imposto de Renda de 2024. Com novas regras, todo brasileiro que teve rendimento acima de R$ 30.639,90 em 2023 é obrigado a declarar. Uma das dúvidas é o uso da declaração pré-preenchida, uma ferramenta da Receita Federal disponibilizada aos cidadãos que têm contas gov.br nos níveis ouro e prata.

De acordo com o doutor em contabilidade pela USP (Universidade de São Paulo) e mestre pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) Thiago Nascimento Borges Slavov, os dados são importados diretamente para a declaração.

Vale a pena usar a declaração pré-preenchida?

Quem usa a funcionalidade na declaração pré-preenchida tem menor chance de errar o preenchimento e cair na malha, favorecendo a possibilidade de receber a restituição mais rapidamente. Para quem tem imposto a pagar, significa maior tranquilidade em saber que está pagando corretamente seus impostos. No entanto, atenção: a conferência e validação dos dados continua a ser uma responsabilidade do contribuinte. (Thiago Nascimento Borges Slavov, doutor em contabilidade pela USP (Universidade de São Paulo) e mestre pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado))

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Mesmo com 78 dias para enviar a documentação, o período de prestar contas pode ser estressante. Confira algumas informações importantes abaixo: