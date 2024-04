Tira-dúvidas IR 2024: posso deduzir gastos com remédios?

Alto contraste

Medicamentos podem ser declarados no Imposto de Renda?

O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2024 começou nessa sexta- feira (15) e vai até o dia 31 de maio.

Muitos brasileiros ainda têm dúvidas no que precisa ser declarado e, até mesmo, deduzido na declaração. A economista Paula Sauer explica quais medicamentos podem ser detalhados na documentação.

Posso deduzir gastos com remédios na declaração de imposto de renda?

“Para os remédios comprados em farmácia ou drogarias não, mas os que estão inclusos em uma internação entram como despesas hospitalares.”

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina no próximo dia 31 e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil contribuintes não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.