Tira-dúvidas IR 2024: Quem teve câncer ou outra doença grave ainda deve declarar? No ano passado, mais de 500 mil contribuintes não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multa

Reportagem tira as principais dúvidas sobre o IR 2024 (Reprodução/TV Brasil)

Na série do R7 para ajudar a esclarecer as principais dúvidas, a reportagem recebeu o seguinte questionamento: caso um contribuinte tenha sido diagnosticado com câncer ou outra doença grave, a entrega da declaração permanece sendo obrigatória? Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD. O contribuinte que é obrigado a declarar tem até 31 de maio para entregar a documentação.

Segundo a Receita, a desobrigação de declarar só pode acontecer caso o contribuinte se adeque às regras deste ano. Por exemplo, se a pessoa, mesmo com o diagnóstico, recebeu rendimentos tributáveis, como salários, aposentadoria e alugueis acima de R$ 30.639,90, ela é obrigada a prestar contas ao Leão.

Quem teve câncer ou outra doença grave ainda deve declarar?

“Ter uma doença grave não obriga nem desobriga ninguém a declarar. O que obriga são os limites de rendimentos, o patrimônio ou as demais situações mencionadas nas questões acima.”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas ao Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.