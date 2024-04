Economia |Do R7

Vaga de operador de vendas é destaque do Balcão de Empregos desta terça Para concorrer ao posto oferecido pelo Cate, o pré-requisito é que a pessoa tenha ensino médio completo

Vaga de operador de vendas faz parte do Cate Vaga de operador de vendas faz parte do Cate (Marcello Casal Jr/ ABr)

Com salário mensal de R$ 1.873, a vaga de operador de vendas está aberta em São Paulo entre as oportunidades anunciadas no Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nesta terça-feira (26).

Para concorrer ao posto, o pré-requisito é que a pessoa tenha ensino médio completo. A função prevê controle e reposição de produtos, recepção e atendimento ao cliente, conferência dos itens, organização e limpeza do local.

Essa e outras vagas são anunciadas diariamente, ao vivo, no Balcão de Empregos, do jornal Balanço Geral Manhã, da RECORD.

Está disponível também um posto de atendente de lanchonete. A vaga exige que o candidato tenha experiência de até 6 meses e ensino médio completo. A remuneração oferecida ao contratado é de R$ 1.439,36 por mês.

Para se candidatar ao emprego, é preciso se cadastrar na página do Cate na internet (cate.prefeitura.sp.gov.br), acessar a aba "Vagas de emprego", buscar a vaga e clicar no botão "Quero me candidatar".

Para ver todas as vagas abertas, é necessário, além de fazer o cadastro, preencher o currículo, com informações sobre escolaridade e experiências anteriores.

No mesmo portal, também estão disponíveis vários cursos de qualificação profissional, online e gratuitos, que podem ajudar quem está procurando trabalho a adquirir novos conhecimentos e habilidades. É só clicar em "Cursos", no menu superior da página.

Clique aqui para entrar no site do Cate e ver as vagas (cate.prefeitura.sp.gov.br)

Caso queira verificá-las pessoalmente, clique aqui para saber onde ficam as unidades em cada região da cidade, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Veja algumas das vagas

• Função: atendente de lanchonete

Cidade: São Paulo

Pré-requisito: experiência de até 6 meses; ensino médio completo

Salário: R$ 1.439,36

• Função: operador de vendas

Cidade: São Paulo

Pré-requisito: ensino médio completo

Salário: R$ 1.873

