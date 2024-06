Palavra do dia 15-06-2024: Flop

Alto contraste

Significado de Flop:

Flop pode ser usado quando uma coisa não teve sucesso. Quando ela foi ruim, quase ninguém gostou. Ou quando alguém só fala ou escreve coisas inúteis, sem grande significado, como carinhas, emoticons, spams, etc.