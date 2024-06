Dicionário Informal |Do R7

Palavra do dia 20-06-2024: Arraiá Significado de Arraiá:Local onde no nordeste é usado para festejos e servir de palco para apresentações culturais.

Significado de Arraiá:

Local onde no nordeste é usado para festejos e servir de palco para apresentações culturais.