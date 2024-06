Palavra do dia 27-06-2024: Cativar Significado de Cativar:Criar laços. Impressionar uma pessoa (ou várias) com seu caráter ou jeito de ser, agir ou falar. **Consulte...

Alto contraste

A+

A-

Significado de Cativar:

Criar laços.

Impressionar uma pessoa (ou várias) com seu caráter ou jeito de ser, agir ou falar. **Consulte a matéria completa no Dicionário inFormal e saiba mais sobre o significado de "Cativar".** Leia a matéria completa no nosso parceiro Dicionário inFormal - Palavra do dia Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.