Inep divulga espelhos das redações do Enem 2023 Com a vista da redação, o participante pode verificar pontuação alcançada nas competências aferidas pelos avaliadores

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou nesta terça-feira (19), na Página do Participante, a vista individual da folha das redações dos participantes do Enem 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio). Com a vista pedagógica da redação, o participante pode verificar a pontuação alcançada em cada competência aferida pelos avaliadores da prova de redação. Os resultados para quem pretendia ingressar na educação superior com as notas do Enem 2023 foram divulgados em janeiro de 2024.

O processo de avaliação das redações do Enem é supervisionado pelo Inep em todas as etapas e segue os critérios estabelecidos pelo edital do exame, de forma que os textos podem passar por até quatro avaliações até o cálculo da nota final.

Também foram divulgados os resultados dos treineiros, que fizeram as provas somente com o objetivo de testar conhecimentos. Entre os 3,9 milhões de inscritos do Enem 2023, 637 mil se enquadravam como treineiros. Desses, 620 mil eram estudantes do 1º ou 2º anos. Segundo o MEC, 17 mil não cursavam ou não concluíram o ensino médio.

Os resultados individuais do Enem podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.