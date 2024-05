Inscrições do Encceja 2024 para participantes do Rio Grande do Sul terminam nesta sexta-feira Prazo foi prorrogado devido enchentes no estado gaúcho; adultos e idosos podem ter certificação do ensino fundamental e médio

Provas acontecem em 25 de agosto (Rovena Rosa/Agência Brasil)

As inscrições para o Encceja 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) terminam nesta sexta-feira (24) para participantes do Rio Grande do Sul. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) estendeu o prazo que era até 10 de maio aos moradores do estado gaúcho devido as enchentes na região.

As provas serão aplicadas em 25 de agosto em todo o Brasil. Os exames são divididos em quatro áreas do conhecimento: ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, ciências humanas e suas tecnologias. Os participantes devem optar por um dos blocos no ato da inscrição no Sistema Encceja.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. A prova ainda serve como base para a implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da educação do país.





*Sob supervisão de Fausto Carneiro