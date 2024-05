Em Brasília, Lula recebe juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos Três integrantes da instituição, do total de sete, participam do encontro com o presidente; agenda ocorre no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Joédson Alves/Agência Brasil - 22.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta quinta-feira (23) juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Palácio do Planalto, em Brasília. A reportagem apurou que três integrantes da instituição, do total de sete, participaram do encontro.

A Corte é composta por sete juízes e juízas, nacionais dos estados-membros da OEA (Organização dos Estados Americanos). Os magistrados são eleitos em votações secretas e por maioria absoluta de votos.

A atual composição da Corte é a seguinte: Nancy Hernández López (Costa Rica), presidente; Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), vice-presidente; Humberto Antonio Sierra Porto (Colômbia); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguai); Verónica Gómez (Argentina) e Patricia Pérez Goldberg (Chile).

Desde 20 de maio, a Corte Interamericana de Direitos Humanos cumpre uma programação em terras brasileiras. A visita segue até o dia 29. Durante esse período, a instituição vai celebrar novas sessões em agenda que envolve seminário internacional e demais atividades. A instituição realizou, por exemplo, audiência sobre a solicitação de um parecer consultivo em relação à emergência climática e direitos humanos.

Presidente do Benim

Mais tarde, Lula vai receber o presidente do Benim, Patrice Talon, no Palácio do Planalto. Eles vão discutir formas de intensificar a parceria entre os dois países em áreas como agricultura, energia, comércio, cultura, turismo e investimentos. A visita ocorre poucos meses após a reabertura da Embaixada do Benim em Brasília , em fevereiro deste ano. Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar a nação africana, em 2006.

Lula e Talon devem dialogar, também, sobre as iniciativas de combate à fome e à pobreza e a reforma da governança internacional — no contexto da presidência brasileira do G20 — e a mudança do clima, à luz da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém (PA), em 2025. Depois, o presidente vai oferecer um almoço para o líder beninense no Palácio Itamaraty.