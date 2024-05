Enchentes no Rio Grande do Sul |Giovana Cardoso, do R7, em Brasília

Enchentes no Rio Grande do Sul deixam 450 mil pessoas sem energia, diz ministro Desde a semana passada, mais de 360 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas e 95 mortes foram confirmadas

Alto contraste

A+

A-

Enchente atinge estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul deixaram 450 mil pessoas sem energia, informou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta terça-feira (7). Desde a semana passada, mais de 360 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas, 95 mortes foram confirmadas e 131 pessoas estão desaparecidas. Até o momento, 20 mil famílias tiveram o sistema reestabelecido e os demais continuam sem energia devido ao impedimento de acesso e por questões de segurança, informou o ministério. A pasta informou que o governo fará um remanejamento de equipamentos e eletricistas para ajudar as vítimas das enchentes.

“Nós faremos um remanejamento, tanto de equipamentos quanto de pessoal, de outras distribuidoras do país, a fim de que a gente já deixe mobilizado em torno de 500 eletricistas. Já conversei com as Forças Armadas, que pela dificuldade de mobilidade até essas regiões, e assim que a água vai baixando nós vamos estar completamente mobilizados e preparados”, disse Silveira.

Ao ser questionado sobre o custo das ações, o ministro afirmou que a discussão está sendo feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, junto ao Congresso. Nesta segunda-feira (6), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo planeja lançar um pacote de auxílio ao Rio Grande do Sul, para oferecer linhas de crédito bancário para reconstruir casas. Ainda é estudado a possibilidade de solicitar um crédito extraordinário para despesas públicas, incluindo obras, manutenção e recuperação das cidades afetadas pelas enchentes.

Devido ao desligamento das subestações de energia, o Ministério de Minas e Energia também autorizou a importação de energia do Uruguai para garantir o fornecimento de eletricidade para o Rio Grande do Sul. Segundo a ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), três subestações, 25 linhas de transmissão, cinco usinas hidrelétricas e onze transformadores foram afetados pelas chuvas.

Publicidade

Fake news

O governo anunciou que vai acionar a Polícia Federal e a AGU (Advocacia-Geral da União) para abertura de investigação sobre a criação e disseminação de notícias falsas acerca da situação de calamidade no Rio Grande do Sul e a atuação do governo federal no estado.

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta, afirmou que enviou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em que pede que “providências cabíveis sejam tomadas pelos órgãos competentes” do ministério da Justiça a respeito da propagação de fake news.