Estudo aponta que estresse leva mães a abandonarem o trabalho

De acordo com um estudo recente, o estresse tem levado muitas mães a abandonarem o trabalho. A pressão do dia a dia e a sobrecarga de responsabilidades têm impactado significativamente a saúde mental das mulheres que conciliam a maternidade com a vida profissional.

