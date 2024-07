Folha Vitória |Do R7

Goleiro Bruno volta aos gramados em time amador do ES Foto: Reprodução/Instagram O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samúdio em 2010...

Alto contraste

A+

A-

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samúdio em 2010, estará no Espírito Santo neste domingo (7) para a disputa do campeonato municipal da cidade de Água Doce do Norte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Festival de rock gratuito vai até domingo no Shopping Vitória

• Ourolux investe mais de R$ 215 milhões em verticais da marca

• Excesso de peso pode atingir 68% dos brasileiros em 2030



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.