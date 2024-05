Hora 7 |Do R7

Criatura marinha de ‘Procurando Nemo’ deixa as profundezas e aparece morta em praia O peixe-diabo negro, como é conhecido, vive geralmente a milhares de metros sob a superfície oceânica e raramente são avistados, estejam vivos ou não

A carcaça de um peixe-diabo negro (Melanocetus johnsonii), lembrado por aterrorizar a dupla Marlin e Dorin na animação Procurando Nemo (2003), foi recentemente registrada na costa de Cannon Beach, no Orgeon (EUA).

Criatura marinha de 'Procurando Nemo' aparece morta em praia (Reprodução/Seaside Aquarium; Divulgação)

A foto com os restos mortais do animal acabou compartilhada no Facebook pelo Seaside Aquarium.

“Vivendo na escuridão total, entre 609 m e 1.005 m [de profundidade], esses peixes são raramente vistos. Na verdade, apenas 31 espécimes foram registrados em todo o mundo”, diz a legenda da publicação.

“Embora alguns peixes-diabo negro tenham sido registrados na Nova Zelândia, Japão, Rússia , Havaí, Equador, Chile e Califórnia, este é o primeiro relatado na costa do Oregon, até onde sabemos.”

O aquário também aproveitou a oportunidade para listar alguns dados sobre a espécie, como a luz presente no topo da cabeça, utilizada para atrair presas, e a diferença gritante entre machos e fêmeas da espécie, devido ao método reprodutivo compartilhado por eles.

“[...] os machos são mais parecidos com parasita, sendo 10 vezes menores que as fêmeas”, explica o aquário. Ao encontrar uma fêmea, eles se fundem a ela, “perdem os olhos e órgãos internos, obtendo todos os nutrientes das parceiras. Em troca, eles fornecem a elas uma fonte constante de esperma. Ainda não se sabe como os machos encontram as fêmeas na escuridão total”, finaliza a explicação.