‘Café da manhã’ com tema Shrek deixa web confusa: ‘Eu odeio e amo isso’

Uma tentativa de “café da manhã” com tema Shrek deixou os usuários da rede social X, o antigo Twitter, no mínimo confusos. A refeição contava com o protagonista feito a partir de abacates e com o Burro à base de cogumelos. Ambos sobre duas fatias de pão.

You ok, Babe? You haven’t even touched your shrekfast pic.twitter.com/AXiqzEbIqc — Bird Eckler (@Birdeckler) May 14, 2024

“Você está bem, querido? Nem tocou no seu Shrekfast [junção do nome “Shrek” com o sufixo “fast”, de “breakfast”, em inglês]”. Em tempo, “breakfast” significa “café da manhã”, em tradução literal.

Enquanto alguns internautas ficaram maravilhados com a iguaria, outros se mostraram confusos e até pessimistas nas reações à postagem. “Se alguém me desse uma torrada com tantos cogumelos… Nós realmente brigaríamos”, informou um comentarista. “Eu odeio e amo isso”, admitiu outro.

Já um terceiro garantiu que “os verdadeiros fãs [da franquia] sabem que o shrekfast deveria ser [com] waffles.”

O HORA 7 adverte: caso você acorde e se depare com um shreakfast, corra para a colina mais próxima!