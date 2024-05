Museu reúne o maior número de pessoas com roupas íntimas na cabeça Grupo de 314 pessoas ‘vestiu a cueca’ para colocar mais uma vez o Museu da Cidade de St. Louis, no Missouri (EUA), no Livro Guinness dos Recordes

O Museu da Cidade de St. Louis, no Missouri (EUA), entrou para o Livro Guinness dos Recordes ao sediar o maior encontro de pessoas com roupas íntimas na cabeça da história. Ao todo, o evento reuniu 314 participantes — número que faz referência ao código e área do município.

Museu nos EUA reúne o maior números de pessoas com cuecas na cabeça da história (Reprodução/St. Louis City Museum (via New York Post))

Segundo o jornal New York Post, o museu em questão é conhecido como um “playground peculiar construído por artistas” e já detinha, anteriormente, outros quatro recordes bastante excêntricos, como ter em posse o maior lápis e a maior raquete do planeta.

A inspiração para o encontro com as roupas íntimas na cabeça vem do fato da instituição afirmar ser a proprietária da maior cueca do mundo, criada em 1996 pelos artistas Pat Eby e Ann Paidrick, com uma cintura de aproximadamente 5 m de comprimento.

No entanto, oficialmente, esse recorde pertence a uma marca de roupas íntimas egípcia, com sua cueca com uma cintura de 25 m.