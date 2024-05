Dia do caçador! Gnu dorminhoco quase engana leão, mas falha mortalmente Vídeo de tirar o fôlego foi registrado na Reserva de Caça Maswa, na Tanzânia. Animal afastado do rebanho não teve chance após ser descoberto

Estava o gnu a cochilar, veio o leão lhe farejar! Uma cena chocante entre as duas espécies foi registrada em vídeo na Reserva de Caça Maswa, na Tanzânia. Assista abaixo:

Segundo a descrição da publicação, o jovem gnu se afastou do rebanho para tirar uma soneca em meio a vegetação alta. No entanto, escolheu o descanso no mesmo momento em que um leão realizava sua patrulha matinal.

O predador acabou farejando algo diferente e até ameaçou continuar a caminhada, não fosse um mínimo farfalhar de folhas que colocou o mamífero ungulado sob a mira do felino.

“Não demorou muito para o grande leão derrubá-lo e ir direto na garganta do gnu”, diz o texto. “A luta chamou a atenção do irmão do leão, que patrulhava com ele.

Uma refeição fácil e desfrutada a dois.