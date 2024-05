Youtuber esquenta macarrão instantâneo na água do rio mais quente do mundo O Shanay-timpishka, localizado no meio da Amazônia peruana, é tido como o único rio fervente do planeta, o que atraiu a curiosidade do aventureiro britânico, Jay Swingler

O youtuber britânico Jay Swingler desbravou a Amazônia peruana atrás do único rio fervente do planeta, o Shanay-timpishka. Missão que só foi concluída com êxito devido à presença de uma guia local.

Youtuber esquenta macarrão instantâneo na água do rio mais quente do mundo (Reprodução/YouTube/Jay Swingler (via Daily star))

Em seu relato, Jay contou que enquanto se aproximava do alojamento onde passaria a semana, a água por onde navegava ficava cada vez mais quente. “Quase a ponto de eu mal conseguir colocar a mão nela sem que ela queimasse”, contou.

“A única maneira de descrever a temperatura desta água é que ela estava mais quente do que a média de um banho, atingindo uma temperatura de 43°C.”

Além do banho, Jay testou o desempenho do líquido fumegante no preparo de alimentos, como um ovo que, colocado em uma xícara e mergulhado no rio, levou apenas alguns minutos para ser cozido, e um pote de macarrão instantâneo. A experiência deu certo: “Tem gosto de Inglaterra”, avaliou o youtuber.

O rio Shanay-timpishka

Durante muito tempo, o Shanay-timpishka não passou de uma lenda. Até que, segundo o Portal Amazônia, o geocientista Andrés Ruzo comprovou a existência dele.

O curso d’água em questão está localizado no meio da Amazônia peruana, tornando o acesso a ele muito difícil. O nome indígena significa “fervido com o calor do sol”, uma vez que ele esquenta no decorrer do dia.

As altas temperaturas alcançadas pelo Shanay-timpishka ainda são um mistério para os cientistas, devido à inexistência de um centro vulcânico próximo que as justifiquem.