Funcionário revela esconder fotos do ator Nicolas Cage pelo local de trabalho

Alto contraste

A+

A-

Um funcionário utilizou a rede social Reddit para revelar que tem espalhado fotos do ator Nicolas Cage pelo local onde trabalha, sem que ninguém ali tenha se dado conta da brincadeira um tanto inusitada. O que, segundo ele, começou há dois anos e meio.

Funcionário tem escondido fotos de Nicolas Cage pelo local de trabalho (Reprodução)

A princípio, ele escondeu algumas fotos do meme do astro, com os olhas esbugalhados e sorriso de maluco. No entanto, a coisa evoluiu, mesmo que “até hoje, ninguém tenha percebido”, escreveu.

São tantas fotos camufladas entre os elementos que compõem um escritório, que nem mesmo o autor da pegadinha sabe ao certo onde estão a maioria no momento.

“Tenho certeza de que há uma atrás do calendário e outra colada na parte de trás de uma estante”, detalhou. “Há algumas na sala de conferências, na copiadora e na cozinha. Acho que há pelo menos uma na sala do diretor, porém, se não houver, isso será remediado em breve.”

O empenho é tanto, que mesmo prevendo deixar o emprego em alguns meses, ele não planeja revelar as localidades das imagens que ainda lembra onde estão. “Pretendo esconder muito mais antes de partir”, pontuou.