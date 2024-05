Escâner de aeroporto detecta parafusos cirúrgicos no interior da face de modelo A taiwanesa Fang Qiyuan já realizou 19 cirurgias plásticas e compartilhou recentemente a descoberta inusitada no Instagram

A modelo taiwanesa Fang Qiyuan, de 36 anos, já realizou 19 cirurgias plásticas. Foram duas operações na testa, cinco nas pálpebras, cinco no nariz, duas no queixo e cinco lipoaspirações para reparo facial. No entanto, em alguma delas acabou com parafusos cirúrgicos no interior da face, acima e abaixo dos lábios.

Ela detalhou a descoberta recentemente, por meio da postagem acima. Segundo a modelo, os itens metálicos de aproximadamente 2,54 cm de comprimento foram detectados pelo escâner de um aeroporto.

Fang acredita que eles tenha parado ali após a inserção de uma prótese no queixo: “Meu rosto parece um quebra-cabeça”, escreveu.

As imagens foram mal recebidas pelos internautas. “Isso mostra até onde as pessoas vão em relação aos padrões de beleza”, avaliou um deles. “Faça uma ressonância magnética e tudo será ‘vomitado’”, especulou outro.