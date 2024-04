Azeite e outros itens puxam a inflação dos produtos da Páscoa Apesar do aumento geral dos preços, alguns produtos tiveram queda, como o bacalhau, salmão e sardinha

A cesta de produtos da Páscoa ficou 9,29 % mais cara nos últimos 12 meses, de acordo com um levantamento. A alta foi puxada pelo preço do azeite, dos ovos de galinha e da batata. São os itens que mais subiram nos últimos 12 meses. A alta é superior à inflação acumulada para o mesmo período, que foi de 3,5%. Apesar do aumento geral dos preços, alguns produtos tiveram queda, como o bacalhau que está 2,7 % mais barato. O salmão e a sardinha também caíram. A pesquisa não inclui ovos de Páscoa. Mas, bombons e chocolates subiram 1,89% nesse período.