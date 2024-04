Brasil registra mais de 306 mil empregos em fevereiro

Alto contraste

O Brasil criou trezentas e seis mil vagas de emprego com carteira assinada em fevereiro, alta de 21,3% cento na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os números do Caged mostram que as cinco regiões do país tiveram mais admissões do que demissões no mês passado. O maior número absoluto foi no setor de serviços. De acordo com o ministério do Trabalho, mais de 193 mil vagas foram criadas nesse segmento.